شیخوپورہ:پتنگ پکڑتا بچہ چھت سے گرکر جاں بحق
محلہ رسول پورہ کا10سالہ مزمل تیسری منزل سے گرا،ہسپتال میںدم توڑ گیا
شیخوپورہ (اے پی پی)شیخوپورہ کے تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں صابری روڈ محلہ رسول پورہ میںپتنگ پکڑتا10سالہ بچہ چھت سے گرکر جاں بحق ہوگیا۔ مزمل گزشتہ روز اپنے گھر کی چھت پر کٹی پتنگ پکڑنے کی کوشش میں تیسری منزل سے گر کر شدید زخمی ہوا اسے تشویشناک حالت میں لاہور کے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 12 گھنٹے زیرعلاج رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق علاقہ میں کھلے عام پتنگ بازی اور خطرناک ڈور کے استعمال کے باوجود ایس ایچ او عمران خالد ڈوگر کی طرف سے موثر کارروائی نہ ہونے سے المناک سانحہ پیش آیا، شکایات کے باوجود تھانہ اے ڈویژن نے خطرناک کھیل کو روکنے کیلئے سنجیدہ اقدامات نہیں کئے ۔