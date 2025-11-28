صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھولنگر:مبینہ پولیس مقابلہ خطرناک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

  • لاہور
پھولنگر:مبینہ پولیس مقابلہ خطرناک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

پھولنگر،قصور(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)تھانہ سٹی پھولنگر کی حدود شیرپور روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ، سنگین وارداتوں میں مطلوب خطرناک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتارکرلیا گیا۔

 پولیس موقع پر پہنچی تو ڈاکوئوں نے فائرنگ کر دی، ساتھیوں کی اپنی فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی جبکہ دو ساتھی فرار ہوگئے۔ زخمی ڈاکو کی شناخت اظہر عرف ماما سکنہ کوٹ جوئیانوالا پھولنگر ہوئی۔ زخمی ڈاکو قصور اور شیخوپورہ میں راہزنی کی 16 سنگین وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ نکلا۔ پولیس نے موقعہ سے شہری سے چھینی گئی نقدی رقم و دیگر سامان اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ ایس ایچ او عظیم حفیظ ڈھلوں کی سربراہی میں فرار ہونیوالے ملزموں کی گرفتاری کیلئے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ