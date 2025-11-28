وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام کے زخموں پر مرہم رکھ رہی ہیں، تاجر رہنما
شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران کے رہنماؤں میاں ذیشان پرویز،ملک پرویز اقبال،شیخ عظیم جاوید،حاجی یعقوب بگا،ملک اعجاز احمد،احمدخورشید،حاجی عبدالحق۔۔۔
میاں خالد عباس، میاں تنویراحمد،ملک ندیم یوسف ڈالو،اکبرعلی چوہان، رانامہران فیاض،حاجی میاں عبدالرشید، حافظ سمیع الیاس نے مشترکہ بیان میںکہاہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز بھرپور ریلیف فراہم کرکے تحریک انصاف کے دور کی ستائی عوام کے زخموں پر مرہم رکھ رہی ہیں، (ن) لیگ کا مشن پاکستان کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنانا ہے ، پارٹی قائدین اس مشن کو پورا کرنے کیلئے دن رات محنت کر رہے ہیں پاکستان بحرانوں سے نکل کر ایک روشن مستقبل کی طرف گامزن ہورہا ہے ۔