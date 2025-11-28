ہائی وے شیخوپورہ ،سکیموں پر کروڑوں کی مبینہ بوگس ادائیگیاں
ایس ڈی او نعمان اور سب انجینئر سیف نے ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر فج پیمنٹ کی
شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)محکمہ ہائی وے شیخوپورہ میں مختلف سکیموں پرمبینہ طور پر کروڑوں روپے کی فج پیمنٹ کی گئی ہے اور یہ بوگس ادائیگیاں ایس ڈی او نعمان اور سب انجینئر سیف اﷲ وڑائچ نے ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر کی ہیں۔ اینٹی کرپشن ریجن بی لاہور میں ان افسروں کے خلاف 10 کے قریب درخواستیں کارروائی کیلئے زیر سماعت ہیں جو مختلف ٹھیکیدار اور عام شہریوں نے دے رکھی ہیں۔ثابت ہوا کہ محکمہ ہائی وے کے ان افسروں نے ایک ٹھیکے دار محمد مسعود سعید گجرکو 18لاکھ 58ہزار 281روپے کی بوگس ادائیگیاں کی ہیں جس پر اینٹی کرپشن نے رفاقت علی ایگزیکٹو انجینئر،نعمان علی سابق ایس ڈی او، سیف اور مسعود سعید گجر کیخلاف ایف آئی آر درج کر کے مزید انکوائری کیلئے محکمہ اینٹی کرپشن شیخوپورہ کے سپرد کر دی ۔