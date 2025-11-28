صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
فاروق آباد، نارنگ، فیکٹری ایریا صفدرآباد ،مانانوالہ،شرقپور ،خانقاہ ڈوگراں میں بھی پولیس خدمت مرکز قائم

شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)آئی جی پنجاب ،آر پی اوشیخوپورہ رینج کی ہدایات اور ڈی پی او بلال ظفر شیخ کی نگرانی میں عوام کوانکی دہلیز پرسہولیات کی فراہمی کیلئے عملی اقدامات جاری ہیں۔

 تھانہ سٹی فاروق آباد، نارنگ منڈی،تھانہ فیکٹری ایریا،صفدرآباد ،مانانوالہ، شرقپورشریف، خانقاہ ڈوگراں میں بھی پولیس خدمت مرکز کے کاؤنٹر قائم کردئیے گئے ہیں۔ ان علاقوں کے شہری اپنے تھانہ میں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ سمیت تمام مطلوبہ سہولیات حاصل کرسکتے ہیں۔ پولیس خدمت مرکز کے ایڈیشنل انچارج محمدعمران نے بتایاکہ پہلے ان علاقوں کے عوام بھی شیخوپورہ خدمت مرکز سینٹر آتے تھے مگر اب ان علاقوں کے عوام کو اپنے ہی تھانہ میں قائم خدمت مرکز سینٹرکے کاؤنٹر سے سہولیات میسرآئیں گی۔

