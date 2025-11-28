اوورسیز پاکستانیوں کا ملکی ترقی میں اہم کردار:ملک کرامت
سانگلاہل(تحصیل رپورٹر) اوورسیز پاکستانیز میاں محمد نعیم آف مسقط اورامجد علی سدھوکے اعزاز میں ورقہ پیلس میں پر تکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔۔۔
عشائیے کی صدارت ملک کرامت علی نے کی، نوید حسن وڑائچ،محمد ریاض ڈھڈوال ،محمد شہباز و دیگر نے شرکت کی،اس موقع پرملک کرامت علی نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور پاکستان سے ان کی محبت ان کے خون میں شامل ہے ، انہوں نے کہا کہ مسائل بہت زیادہ ہیں اوورسیز کمیونٹی کی تعداد بہت ہے ،پوری دنیا میں اوورسیز کمیونٹی یقینی طور پر پاکستان سے بہت محبت کرتی ہے مگر اس کے ساتھ سا تھ ان کے مسائل کو حل کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔