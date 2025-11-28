مسئلہ کشمیر حل کئے بغیر خطے میں امن ناممکن، خالد محمود
پاکستان اور بھارت میں مسائل ،مکالمے اور باہمی احترام سے حل ہونے چاہئیں
شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جب تک کشمیر کا مسئلہ ایک جامع، منصفانہ اور پائیدار حل کے ذریعے طے نہیں ہوتا، اس خطے میں دیرپا امن ممکن نہیں، ان خیالات کا اظہار سیکرٹری جنرل استحکام پاکستان پارٹی میاں خالد محمود نے ایک نجی تقریب میں میڈیا سے کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کا راستہ کشمیری عوام کی آزادی، اُن کے جمہوری حقوق کے احترام اور اُن کی خواہشات کے مطابق معاملات کے حل سے ہو کر گزرتا ہے ،سیکرٹری جنرل آئی پی پی نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دو پڑوسی ایٹمی ریاستیں ہیں، اور ان کے درمیان پانی سمیت تمام بنیادی ایشوز تعاون، مکالمے اور باہمی احترام کے ذریعے حل ہونے چاہئیں۔