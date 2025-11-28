صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسئلہ کشمیر حل کئے بغیر خطے میں امن ناممکن، خالد محمود

  • لاہور
مسئلہ کشمیر حل کئے بغیر خطے میں امن ناممکن، خالد محمود

پاکستان اور بھارت میں مسائل ،مکالمے اور باہمی احترام سے حل ہونے چاہئیں

شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جب تک کشمیر کا مسئلہ ایک جامع، منصفانہ اور پائیدار حل کے ذریعے طے نہیں ہوتا، اس خطے میں دیرپا امن ممکن نہیں، ان خیالات کا اظہار سیکرٹری جنرل استحکام پاکستان پارٹی میاں خالد محمود نے ایک نجی تقریب میں میڈیا سے کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کا راستہ کشمیری عوام کی آزادی، اُن کے جمہوری حقوق کے احترام اور اُن کی خواہشات کے مطابق معاملات کے حل سے ہو کر گزرتا ہے ،سیکرٹری جنرل آئی پی پی نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دو پڑوسی ایٹمی ریاستیں ہیں، اور ان کے درمیان پانی سمیت تمام بنیادی ایشوز تعاون، مکالمے اور باہمی احترام کے ذریعے حل ہونے چاہئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ