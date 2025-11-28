صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طبی اداروں کا کانووکیشن ، 753 طلبہ کوڈگریاں ، میڈلز تقسیم

  • لاہور
طبی اداروں کا کانووکیشن ، 753 طلبہ کوڈگریاں ، میڈلز تقسیم

لاہور(خبر نگار)نُور فاطمہ میموریل سسٹم کے زیرِ اہتمام سکول آف ہیلتھ سائنسز (فاطمہ میموریل کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری، سعیدہ وحید ایف ایم ایچ کالج آف نرسنگ اور ایف ایم ایچ انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز)کا مشترکہ سالانہ کانووکیشن نجی ہوٹل میں ہوا۔۔۔

 والدین، اساتذہ اور طلبہ نے بھرپورشرکت کی۔ 753 طلبہ کو گریجوایشن مکمل کرنے پرڈگریاں ، میڈلز تقسیم کئے گئے ۔ مہمانِ خصوصی پروفیسر ڈاکٹر نادیہ نسیم (پرو وائس چانسلر یوایچ ایس سائنسز)نے کہا پیشہ ورانہ تربیت، اخلاقیات اور علم پر توجہ دینے والے ہمارے ہیلتھ سسٹم کی مضبوطی کی ضمانت ہیں۔ چیئرسن نُور فاطمہ میموریل سسٹم کی شاہیمہ رحمن نے کہاہمارا مقصد ایسے ہیلتھ پروفیشنلز تیار کرنا ہے جو خدمت کے جذبے سے سرشار ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ