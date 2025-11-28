مولانا حافظ عبدالمنعم انتقال کر گئے
لاہور (سیاسی نمائندہ) ممتاز عالم دین اور جامعہ اشرفیہ کے فاضل مولانا حافظ عبدالمنعم عابد علالت کے بعد 66 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔
وہ جامعہ اشرفیہ شعبہ تجوید و قرات کے سابق سینئر استاد مولانا قاری فضل الٰہی ؒ کے بیٹے اور جامعہ کے استاد و سیکرٹری نشر واشاعت مولانا مجیب الرحمن انقلابی، مفتی عبید الرحمن، حافظ عبدالرؤف اورقاری عبدالباسط کے بڑے بھائی تھے ۔ نماز جنازہ جامعہ اشرفیہ میں مرحوم کے بھائی مولانا حافظ عبدالودود شاہد نے پڑھائی ،اساتذہ، علما، طلبا اورسماجی ودینی رہنماؤں نے شرکت کی ۔مرحوم کو شیرشاہ اچھرہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔