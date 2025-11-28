صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مولانا حافظ عبدالمنعم انتقال کر گئے

  لاہور
مولانا حافظ عبدالمنعم انتقال کر گئے

لاہور (سیاسی نمائندہ) ممتاز عالم دین اور جامعہ اشرفیہ کے فاضل مولانا حافظ عبدالمنعم عابد علالت کے بعد 66 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔

وہ جامعہ اشرفیہ شعبہ تجوید و قرات کے سابق سینئر استاد مولانا قاری فضل الٰہی ؒ کے بیٹے اور جامعہ کے استاد و سیکرٹری نشر واشاعت مولانا مجیب الرحمن انقلابی، مفتی عبید الرحمن، حافظ عبدالرؤف اورقاری عبدالباسط کے بڑے بھائی تھے ۔ نماز جنازہ جامعہ اشرفیہ میں مرحوم کے بھائی مولانا حافظ عبدالودود شاہد نے پڑھائی ،اساتذہ، علما، طلبا اورسماجی ودینی رہنماؤں نے شرکت کی ۔مرحوم کو شیرشاہ اچھرہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔

