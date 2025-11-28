صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
قصور:ہزاروں روپے، فون زیورات، موٹر سائیکلیں چھن گئیں

قصور(نمائندہ دنیا) تھانہ صدر قصور کے علاقہ قادر آباد کے قریب کوٹ مرادخاں کے رہائشی غلام علی سے ڈاکوؤں نے 25 ہزار روپے نقدی ،موبائل فون چھین لیا۔

تھانہ کوٹ رادھاکشن کے علاقہ گھنیکئے کے قریب فیصل سے موٹرسائیکل، فون اور 10 ہزار روپے نقدی ، بائی پاس پھول نگر کے قریب محلہ ڈوگراں کے رہائشی محمد امجد ولد محمد حنیف سے موبائل فون، ہزاروں روپے نقدی اور طلائی زیورات چھین لیے ۔ پولیس تھانہ تھہ شیخم کے علاقہ تھہ روسہ سے نامعلوم چور عارف علی کی موٹرسائیکل لے گئے۔

