صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامور صحافی حسین نقی کی سوانح حیات کی تقریب رونمائی

  • لاہور
نامور صحافی حسین نقی کی سوانح حیات کی تقریب رونمائی

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)نامورسینئر صحافی حسین نقی کی سوانح حیات کی تقریب رونمائی الحمرا ہال تھری میں ہوئی۔

سینیٹر پرویز رشید ، سینیٹر فرحت اللہ بابر ،سہیل وڑائچ ،فرخ سہیل گوئندی، ،ربیعہ باجوہ ،سلمان عابد ، پروفیسر اصغر نقی ودیگرشخصیات نے شرکت کی۔پرویز رشید ، فرحت اللہ بابر، سہیل وڑائچ ودیگرنے حسین نقی کو کتاب لکھنے پر خراج تحسین پیش کیا اور کتاب کو موجودہ دور میں جہاد قرار دیا اورکہا اس کتاب میں سوالات ہیں اور ہر بات کے پیچھے بڑی بات ہے ، جدو جہد گالی سے نہیں نظریات کی آبیاری پر ہوتی ہے ، میڈیا کی آزادی کیلئے لڑنے کا سہرا حسین نقی کے سر جاتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی‘ 2روز میں 3750 چالان

سیالکوٹ ڈسٹرکٹ بار نے آ ئینی ترامیم کو مسترد کر دیا

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ورسالکے کا اچانک دورہ

وزیرآباد:مین بازار میں تجاوزات کیخلاف کا رروا ئی ، تھڑے مسمار

بہترین خدمات پر جماعت اسلامی کے رہنما خالد محمود کیلئے اعزازی شیلڈ

آل پنجاب جے ڈبلیو ایس ہاکی ٹورنامنٹ النور کلب کا مونکے نے جیت لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ