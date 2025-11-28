نامور صحافی حسین نقی کی سوانح حیات کی تقریب رونمائی
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)نامورسینئر صحافی حسین نقی کی سوانح حیات کی تقریب رونمائی الحمرا ہال تھری میں ہوئی۔
سینیٹر پرویز رشید ، سینیٹر فرحت اللہ بابر ،سہیل وڑائچ ،فرخ سہیل گوئندی، ،ربیعہ باجوہ ،سلمان عابد ، پروفیسر اصغر نقی ودیگرشخصیات نے شرکت کی۔پرویز رشید ، فرحت اللہ بابر، سہیل وڑائچ ودیگرنے حسین نقی کو کتاب لکھنے پر خراج تحسین پیش کیا اور کتاب کو موجودہ دور میں جہاد قرار دیا اورکہا اس کتاب میں سوالات ہیں اور ہر بات کے پیچھے بڑی بات ہے ، جدو جہد گالی سے نہیں نظریات کی آبیاری پر ہوتی ہے ، میڈیا کی آزادی کیلئے لڑنے کا سہرا حسین نقی کے سر جاتا ہے۔