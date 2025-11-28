ڈیجیٹل بیداری ،اخلاقی ابلاغ کو مربوط کرنا چاہیے :ڈی جی پی آئی ڈی
لاہور (اے پی پی)ڈائریکٹر جنرل پی آئی ڈی لاہور شفقت عباس نے کہا ہے کہ طلبہ خود کو میڈیا خواندگی، تنقیدی سوچ وڈیجیٹل تصدیق کی مہارتوں سے آراستہ کرکے۔۔۔
جھوٹے بیانیے کے پھیلاؤ کو روک اور اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ سچائی پروپیگنڈے پر غالب ہو، یونیورسٹیوں و کالجوں کو اپنے سیکھنے کے ماحول میں ڈیجیٹل بیداری اور اخلاقی ابلاغ کو مربوط کرنا چاہیے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پی آئی ڈی لاہور کی جانب سے ڈیپارٹمنٹ آف میڈیا ڈویلپمنٹ کمیونکیشن پنجاب یونیورسٹی میں ڈیجیٹل انتہا پسندی کے دور میں امن کی سفارتکاری پر ہ سیمینار سے خطاب میں کیا۔ طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔شعبہ کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ڈاکٹر عائشہ اشفاق،سینئر صحافی محمد دلاور نے بھی خطاب کیا،سوال و جواب کا سیشن بھی سیمینار کا حصہ تھا جس میں طلبہ نے موضوع کے متعلق سوالات کئے۔