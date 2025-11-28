انٹرنیٹ، آئی ٹی سیکٹر کی بہتری پر کام جاری :فہیم الرحمٰن
لاہور(کامرس رپورٹر)صدر لاہور چیمبر آف کامرس فہیم الرحمٰن سہگل نے کہا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں سے انٹرنیٹ سروس کی کوالٹی میں شدید کمی آئی ہے۔۔۔
جبکہ دنیا بھر میں آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ ہم جدت کی دوڑ میں پیچھے جا رہے ہیں،لاہور چیمبر طویل عرصے سے انٹرنیٹ، آئی ٹی سروسز اور فری لانسنگ سیکٹر کی بہتری کیلئے کام کر رہا ہے ، کیونکہ بیرونی سرمایہ کاری کا سب سے تیز رفتار شعبہ اب ٹیکنالوجی ہی ہے۔ وہ لاہور چیمبر میں آئی ٹی پروفیشنلز کے وفد سے ملاقات کر رہے تھے۔ وفد کی سربراہی عاطف محمود طاہر کر رہے تھے دیگر شرکا میں طیب منظور، عاطف جاوید، علی مرتضیٰ، ارسلان گل، گل رعنا اور ضحی لیاقت شامل تھیں۔