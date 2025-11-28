منہاج یوتھ لیگ کایوم تاسیس30 نومبر کو منایا جائیگا
نوجوانوں میں اعتدال،رواداری ، امن کا فروغ ہمارا مشن :رانا وحید شہزاد
لاہور(سیاسی نمائندہ)منہاج یوتھ لیگ اپنا37 واں یوم تاسیس30 نومبر کو جوش و جذبے کے ساتھ منائے گی۔ تمام بڑے شہروں اور تحصیلوں میں خصوصی تقریبات،سیمینارز،مشاورتی نشستیں، تربیتی ورکشاپس اور امن واکس کا اہتمام کیا جائے گا۔منہاج یوتھ لیگ کے مرکزی صدر رانا وحید شہزاد نے کہا ہے کہ 37 برسوں میں منہاج یوتھ لیگ نے نوجوانوں کی علمی ،اخلاقی اور قائدانہ تربیت کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک منہاج القرآن ڈاکٹر طاہر القادری کی تعلیمی،فکری اور تربیتی رہنمائی نے نوجوانوں کو اعتدال،رواداری،برداشت و عالمی امن کے نظریے سے روشناس کیا ہے ۔انہوں نے کہا نوجوانوں میں اعتدال،رواداری اور امن کا فروغ ہمارا مشن ہے ۔ منہاج یوتھ لیگ نے گلوبل پیس،ڈائیلاگ،ہم آہنگی اور انسانی احترام کا پیغام نوجوان نسل تک پہنچایا ہے۔ یوم تاسیس اس عزم کی تجدید ہے کہ منہاج یوتھ لیگ نوجوانوں کی تعلیم،کردار سازی،اخلاقی تربیت اور امن کے فروغ کیلئے پہلے سے زیادہ فعال کردار ادا کریگی۔