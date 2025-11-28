مرکزی مسلم لیگ کا انٹرا پارٹی الیکشن،یوسی صدور منتخب
لاہور (سیاسی نمائندہ)مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندھو کی ہدایت پر پارٹی کے یوسی سطح پر انٹراپارٹی انتخابات کا سلسلہ جاری ہے۔
لاہور،گوجرانوالہ،قصور اور بہاولپور میں مختلف یوسیز میں انتخابات ہوئے ،لاہور میں یوسی 143 سلامت پورہ میں شکیل حسن،یوسی 112 وارث کالونی میں ڈاکٹر مبین ظفر ، گوجرانوالہ میں وحید بٹ ،قصور میں سردار سلامت سیال،جبکہ بہاولپور میں عبدالمجید یوسی صدور منتخب ہوئے ۔مرکزی نائب صدر حافظ طلحہ سعید نے لاہور میں انٹراپارٹی انتخابات کے دوران پولنگ سٹیشن کا دورہ کیا اور انتظامات کاجائزہ لیا۔ حافظ طلحہ سعید نے وارث کالونی کے دورہ کیا پر کہنا تھا کہ مرکزی مسلم لیگ بلدیات کو سامنے رکھتے ہوئے انٹرا پارٹی انتخابات یوسی سطح پر کروا رہی ہے ، انٹرا پارٹی انتخابات میں ووٹنگ کے لیے عوام کا جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا جس سے واضح ہوتا ہے کہ عوام مرکزی مسلم لیگ پر اعتماد کر رہے ہیں،انتخابات جیتنے والے امیدواراوں کو مرکزی مسلم لیگ کی قیادت نے مبارکباد دی ہے۔