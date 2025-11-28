ایف ایف سی اورکورٹیوا ایگری سائنس میں ایم او یو
مقصد مکئی کی ویلیو چین کو مضبوط ، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا ہے
لاہور(سٹاف رپورٹر)فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ (ایف ایف سی)اور کورٹیوا ایگری سائنس میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے جسکا مقصد پاکستان میں مکئی کی ویلیو چین کو مضبوط اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا ہے ۔اِس شراکت داری کے تحت ایف ایف سی کے قومی سطح پر قائم سونا سینٹرز اور فصلوں کی غذائت کی قیادت کو کورٹیوا کی عالمی بیج کی جدت اور زرعی ماہرین کی مہارت کے ساتھ یکجا کرتے ہوئے ، فارم کی پیداواری صلاحیت اور منافع میں اضافہ، اعلیٰ معیار کی ٹیکنالوجیز اور فارمنگ سپورٹ تک رسائی میں توسیع اور کاشتکاروں کو EWRاور ایکسپورٹ گریڈ مواقع میں حصہ لینے کے قابل بنایا جا سکے گا۔ تقریب میں ایف ایف سی کے ایم ڈی و سی ای او جہانگیر پراچہ، چیف کمرشل آفیسرعلی جنجوعہ ، ہیڈ آف سیلز میاں ذکا الدین ، جی ایم سَسٹینیبلٹی اینڈ انوویشن سالار ملک، سی او او سونا سینٹر فیضان الرحمن صدیقی ، یو ایم سَسٹینیبلٹی اینڈ انوویشن شفیق الرحمن جبکہ کورٹیوا کے کمرشل ڈائریکٹر ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ پاکستان برائس سٹگریس، ڈائریکٹر کمرشل آپریشنز ندیم مرزا، کنٹری منیجر پاکستان اینڈ ریگولیٹری ٹیم لیڈر APAC طلال حکیم ، نیشنل سیلز منیجر کورٹیوا سیڈز طاہر شہباز اور کنٹری مارکیٹ لیڈ سیڈز محمد داور نے شرکت کی ۔