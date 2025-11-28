یو ایم ٹی میں گرین گورننس، پالیسی کے موضوع پر کانفرنس
گرین گورننس کو ترقیاتی منصوبہ بندی کاحصہ بنانا ہوگا:حماد نقی ودیگرکاخطاب
لاہور (خبر نگار )یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی (یو ایم ٹی)میں گرین گورننس اور پالیسی کے موضوع پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس کا اہتمام یو ایم ٹی کے سکول آف گورننس اینڈ سوسائٹی نے کیا، عالمی ماہرین، پالیسی سازوں، محققین، طلبہ اور فیکلٹی ممبرز نے شرکت کی۔ WWF پاکستان کے سی ای او حماد نقی خان مہمانِ خصوصی تھے ۔ ڈی جی ٖفاٹا ذیشان سکندر، پرووسٹ یو ایم ٹی پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی، ڈین ڈاکٹر عائشہ اظہر، عمران سلطان اور ڈاکٹر احمد گل ودیگرنے اظہارِ خیال کیا۔ڈاکٹر اصغر زیدی نے کہا یو ایم ٹی ملک کو درپیش قومی چیلنجز کے پائیدار حل تلاش میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے ۔
ڈین ڈاکٹر عائشہ اظہر نے کہا قدرتی وسائل کا تحفظ قومی ذمہ داری ہے اور پاکستان کا ہدف مضبوط، لچکدار اور ماحول دوست ملک ہونا چاہیے ۔ حماد نقی خان نے کلائمیٹ گورننس میں فوری اصلاحات کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے کہا ماحولیاتی آلودگی قومی بحرانوں کی جڑ بن چکی ہے ، اسلئے فوری ایکشن پلان ناگزیر ہے ۔ گرین گورننس کو ترقیاتی منصوبہ بندی کے مرکزی دھارے میں شامل کرنا ہوگا، پیشگی کلائمیٹ گورننس ہی مستقبل کو محفوظ بنا سکتی ہے ۔ ذیشان سکندر اور عمران سلطان نے کہا ہمارے شہروں کو موسمیاتی لچک، عوام دوست پالیسیوں اور جامع ترقی کی سمت بڑھنا چاہیے ۔پینل ڈسکشنزمیں طلبہ اور فیکلٹی نے حل پر مبنی کلائمیٹ ڈائیلاگ میں بھرپور شرکت کی اور موسمیاتی لچک و پائیدار ترقی کیلئے جدید اور قابلِ عمل تجاویز پیش کیں۔