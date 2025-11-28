ایجوکیشن یونیورسٹی کاکانووکیشن،گورنرنے میڈلزسے نوازا
ورکرزمیدان میں، محنت سے ملکربلاول کو وزیر اعظم بنانا:سلیم حیدر
لاہور (خبر نگار،سپیشل رپورٹر )یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور کا بارہواں جلسہ عطائے اسناد ایکسپو سنٹرمیں ہوا۔ صدارت گورنر پنجاب/چانسلر سلیم حیدر خان نے کی ۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عاکف انور سمیت مختلف جامعات کے وائس چانسلرز، جامعہ کے سینڈیکیٹ ارکان ودیگر شخصیات اس موقع پر موجود تھیں۔گورنرنے طلبہ کو میڈلز اور اسناد سے نوازا۔ 38 پی ایچ ڈی، 777 ایم فل/ایم ایس/ایم بی اے اور 9481 انڈر و پوسٹ گریجوایٹس کو اسناد جبکہ 53 فارغ التحصیل طلبہ کو نمایاں پوزیشن پر میڈلز سے نوازا گیا، مجموعی طور پر 10296طلبہ کو اسنادعطا کی گئیں۔
دریں اثناگورنر سلیم حیدر نے پیپلز پارٹی کے پی پی 162سے ٹکٹ ہولڈر منظر عباس کھوکھر کی طرف سے یوم تاسیس کے سلسلے میں ورکرز کنونشن سے بطور مہمان خصوصی خطاب میں کہا آج پارٹی ورکرمیدان میں کھڑے ہیں، ہم نے محنت سے ملکر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے ۔ یوم تاسیس کا جلسہ 30 نومبر کو بلاول گراؤنڈ رائیونڈ روڈ پر ہوگا، سب شرکت کریں، بلاول خطاب کرینگے ،یہ جلسہ گیم چینجر ہوگا۔ جنرل سیکرٹری پی پی وسطی پنجاب حسن مرتضیٰ،نرگس خان ، رانا جمیل منج،فیاض بھٹی،منظر عباس کھوکھر ، نرگس خان نے بھی خطاب کیا۔حسن مرتضیٰ نے خطاب میں کہا آج ہم نام نہاد اتحاد کا شکار ہیں۔،لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپلزپارٹی اقتدار میں شریک ہے مگر ہمارے کام نہیں ہورہے ۔ اس موقع پر امجد جٹ،چودھری ریاض،شاہدہ جبیں،عامر نصیر بٹ،رائو شجاعت ،طاہر غالب سمیت کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔