ایس این جی پی ایل کادوسرے بلند ترین منافع کا اعلان
مالی سال 2025-2024 کیلئے 30 فیصد کیش ڈیویڈنڈ کی منظوری دیدی گئی
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )سوئی نادرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ نے مالی سال 2025-2024 کیلئے کارپوریٹ تاریخ کا دوسرا بلند ترین منافع حاصل کرنے کا اعلان کر دیا ۔یہ اعلان مقامی ہوٹل میں کمپنی کے 61ویں سالانہ اجلاس عام میں کیا گیا۔سوئی ناردرن بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز اسماعیل قریشی کی زیر صدارت ہوا۔سوئی ناردرن کے حصص داران نے مالی سال 25-2024 کا 30 فیصد کیش ڈیویڈنڈ منظور کر لیا،حصص داران نے 30 جون 2025کو ختم ہونیوالے مالی سال کے سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی گوشواروں کی توثیق کر دی۔
سوئی ناردرن کا 24,446 ملین روپے منافع قبل از ٹیکس اورمنافع بعد از ٹیکس 14,592 ملین روپے رہا، ای پی ایس 23.01 روپے مقرر کیاگیا۔ ترجمان سوئی ناردرن کا کہنا ہے کہ 3 روپے فی شیئر حتمی ڈیویڈنڈ کی منظوری دی گئی ۔سوئی ناردرن کے یو ایف جی نقصانات میں نمایاں کمی ہوئی، 31,317 سے کم ہو کر 30,026 ایم ایم سی ایف تک رہا۔اجلاس میں ڈائریکٹرز میں سعادت خان، فاریہ رحمن صلاح الدین، احمد چنائے ، ایم ڈی ڈائریکٹر عامر طفیل، ڈی ایم ڈی (سروسز)فیصل اقبال، ڈی ایم ڈی (آپریشنز) ثاقب ارباب، CFO کامران اکرم اور SGM(کارپوریٹ افیئرز)/کمپنی سیکرٹری امتیاز محمود بھی موجود تھے ۔دیگر ڈائریکٹرز طارق اقبال خان، سجاد اظہر اور جواد پال خواجہ نے ویڈیو لنک پر شرکت کی۔