صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس این جی پی ایل کادوسرے بلند ترین منافع کا اعلان

  • لاہور
ایس این جی پی ایل کادوسرے بلند ترین منافع کا اعلان

مالی سال 2025-2024 کیلئے 30 فیصد کیش ڈیویڈنڈ کی منظوری دیدی گئی

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )سوئی نادرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ نے مالی سال 2025-2024 کیلئے کارپوریٹ تاریخ کا دوسرا بلند ترین منافع حاصل کرنے کا اعلان کر دیا ۔یہ اعلان مقامی ہوٹل میں کمپنی کے 61ویں سالانہ اجلاس عام میں کیا گیا۔سوئی ناردرن بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز اسماعیل قریشی کی زیر صدارت ہوا۔سوئی ناردرن کے حصص داران نے مالی سال 25-2024 کا 30 فیصد کیش ڈیویڈنڈ منظور کر لیا،حصص داران نے 30 جون 2025کو ختم ہونیوالے مالی سال کے سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی گوشواروں کی توثیق کر دی۔

سوئی ناردرن کا 24,446 ملین روپے منافع قبل از ٹیکس اورمنافع بعد از ٹیکس 14,592 ملین روپے رہا، ای پی ایس 23.01 روپے مقرر کیاگیا۔ ترجمان سوئی ناردرن کا کہنا ہے کہ 3 روپے فی شیئر حتمی ڈیویڈنڈ کی منظوری دی گئی ۔سوئی ناردرن کے یو ایف جی نقصانات میں نمایاں کمی ہوئی، 31,317 سے کم ہو کر 30,026 ایم ایم سی ایف تک رہا۔اجلاس میں ڈائریکٹرز میں سعادت خان، فاریہ رحمن صلاح الدین، احمد چنائے ، ایم ڈی ڈائریکٹر عامر طفیل، ڈی ایم ڈی (سروسز)فیصل اقبال، ڈی ایم ڈی (آپریشنز) ثاقب ارباب، CFO کامران اکرم اور SGM(کارپوریٹ افیئرز)/کمپنی سیکرٹری امتیاز محمود بھی موجود تھے ۔دیگر ڈائریکٹرز طارق اقبال خان، سجاد اظہر اور جواد پال خواجہ نے ویڈیو لنک پر شرکت کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ