نابینا شہری سیف سٹی ورچوئل بلڈ بینک کا برانڈ ایمبیسیڈر قرار
لاہور(کرائم رپورٹر)سیف سٹی ورچوئل بلڈ بینک کانابینا شہری کو برانڈ ایمبیسیڈر قرار دینے کا اعلان، چلڈرن ہسپتال میں معصوم بچی کی جان بچانے کیلئے۔۔۔
اونیگیٹو خون کی اشد پیش آئی تو ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 پر کی گئی توسیف سٹی ورچوئل بلڈ بینک کی ٹیم نے فوری اپنے ڈیٹا بیس میں موجود نابینا ڈونر شعیب کا رابطہ اہلخانہ سے کروا دیاجس نے بروقت خون کا عطیہ دیا۔انسانی ہمدردی کے اس قابلِ تقلید اقدام پر سیف سٹی اتھارٹی نے اسے برانڈ ایمبیسیڈر قرار دیکرنقدانعام بھی دیا۔