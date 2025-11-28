صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی جی ایم آئی میں ٹرائی بیسک فیسٹا سیمینار کا انعقاد

  • لاہور
پی جی ایم آئی میں ٹرائی بیسک فیسٹا سیمینار کا انعقاد

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)پی جی ایم آئی میں ٹرائی بیسک فیسٹا سیمینار کا انعقاد، اساتذہ اور طلبہ نے کی بھرپور شرکت کی۔

پرنسپل پروفیسر فاروق افضل نے خطاب کرتے ہوئے اناٹومی، فزیالوجی اور بائیو کیمسٹری کو میڈیکل سائنس کے بنیادی ستون قرار دیا اور کہا کہ ان مضامین پر عبور حاصل کیے بغیر کلینیکل مہارت اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈاکٹرز کی تیاری ناممکن ہے ۔ انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ جدید تحقیق اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے بنیادی علوم کو کلینیکل پریکٹس کے ساتھ مربوط کریں۔ پروفیسر فوزیہ فرزانہ اور پروفیسر منیزہ سعید نے انسانی جسم کے افعال کو سمجھنے کیلئے ان مضامین کے باہمی ربط کو ناگزیر قرار دیا۔ طلبہ کے تیار کردہ ماڈلز اور ریسرچ پروجیکٹس کی نمائش بھی کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی‘ 2روز میں 3750 چالان

سیالکوٹ ڈسٹرکٹ بار نے آ ئینی ترامیم کو مسترد کر دیا

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ورسالکے کا اچانک دورہ

وزیرآباد:مین بازار میں تجاوزات کیخلاف کا رروا ئی ، تھڑے مسمار

بہترین خدمات پر جماعت اسلامی کے رہنما خالد محمود کیلئے اعزازی شیلڈ

آل پنجاب جے ڈبلیو ایس ہاکی ٹورنامنٹ النور کلب کا مونکے نے جیت لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ