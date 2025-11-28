پی جی ایم آئی میں ٹرائی بیسک فیسٹا سیمینار کا انعقاد
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)پی جی ایم آئی میں ٹرائی بیسک فیسٹا سیمینار کا انعقاد، اساتذہ اور طلبہ نے کی بھرپور شرکت کی۔
پرنسپل پروفیسر فاروق افضل نے خطاب کرتے ہوئے اناٹومی، فزیالوجی اور بائیو کیمسٹری کو میڈیکل سائنس کے بنیادی ستون قرار دیا اور کہا کہ ان مضامین پر عبور حاصل کیے بغیر کلینیکل مہارت اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈاکٹرز کی تیاری ناممکن ہے ۔ انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ جدید تحقیق اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے بنیادی علوم کو کلینیکل پریکٹس کے ساتھ مربوط کریں۔ پروفیسر فوزیہ فرزانہ اور پروفیسر منیزہ سعید نے انسانی جسم کے افعال کو سمجھنے کیلئے ان مضامین کے باہمی ربط کو ناگزیر قرار دیا۔ طلبہ کے تیار کردہ ماڈلز اور ریسرچ پروجیکٹس کی نمائش بھی کی گئی۔