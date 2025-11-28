صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف محکموں کے 9 تحریری اور حتمی نتائج کا اعلان

  • لاہور
پی پی ایس سی نے درجنوں کامیاب امیدواروں کے نوٹیفکیشن جاری کردیئے

لاہور(خبر نگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن نے کمشنر آفس ملتان، واٹر مینجمنٹ ونگ ایگریکلچر ڈیپارٹمنٹ، ریونیو اتھارٹی، سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر، پنجاب سیڈ کارپوریشن، فوڈ اتھارٹی ودیگر محکموں کے 9 تحریری اور حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ، سیکرٹری افضال احمد نے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفکیشن جاری کر دیئے ۔ کمشنر آفس ملتان ڈویژن (بورڈ آف ریونیو)میں جونیئر کلرک کی 4اسامیوں کیلئے 20امیدوار ،محکمہ ایگریکلچر واٹر مینجمنٹ ونگ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر (OFWM)کی 50اسامیوں کیلئے 68امیدوار کامیاب ہوئے ۔ پنجاب سیڈ کارپوریشن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر فنانس/اکاؤنٹ/آڈٹ کی 1 اسامی ، فوڈ اتھارٹی میں اکاؤنٹنٹ کی 20اسامیوں کیلئے 13امیدوار کامیاب ہوئے ۔ انٹرویو کال لیٹرز کمیشن کی ویب سائٹ پر جلد اپ لوڈ کیے جائینگے۔SMS اور ای میل سے بھی آگاہ کیا جائیگا۔ حتمی نتائج کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔

