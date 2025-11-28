ایم پی اے کو اراضی منتقلی،توہین عدالت کی درخواست پر جواب طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے نارووال میں 160 کنال اراضی ایم پی اے خواجہ وسیم بٹ کومنتقل کرنے پر توہین عدالت کی درخواست پر ڈپٹی کمشنر نارووال و دیگر فریقین سے جواب طلب کرلیا۔
جسٹس ملک وقار حیدرکے روبرو شہری مقصود گورائیہ کی درخواست پر وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ہائیکورٹ نے 160کنال اراضی کیس پرحکم امتناعی جاری کر رکھا ہے ۔یہ اراضی فوجی الاٹمنٹ ہے ، این او سی ہمارے نام ہے ۔2004 سے قبضہ بھی ہمارے پاس ہے ۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرکے ڈی سی نے انتقال پاس کرکے خواجہ وسیم کے نام کیا، ڈپٹی کمشنر ودیگر ذمہ داران کیخلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔