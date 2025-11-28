صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئی نسل کو متحد کرنے کا وقت آگیا :ہشام الٰہی ظہیر

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)صدر جمعیت اہلحدیث علامہ ہشام الٰہی ظہیر نے کہا ہے کہ نئی نوجوان نسل کو کلمہ طیبہ کے نعرے پر متحد کرنے کا وقت آگیا ہے۔

مینار پاکستان میں جلسہ عام کیلئے پنجاب بھر میں جمعیت اہلحدیث کی زور و شور سے عوامی رابطہ مہم جاری ہے۔مینار پاکستان کانفرنس عوام میں تقویت پیدا کرے گی۔ انہوں نے کہاسیاستدانوں کو اپنے اختلافات ختم کرکے ملکی سلامتی، بقا کیلئے آگے بڑھنا چاہئے ۔ بلوچستان سمیت ملک بھر میں عوام کی جان و مال کا تحفظ ریاست اور حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔

