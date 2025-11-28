صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر ننکانہ کا دورہ ماڈل ریڑھی بازار، سہولیات کا جائزہ

ماڈل ریڑھی بازار کے قیام سے بیروزگاری میں کمی واقع ہوئی، تسلیم اختر

سانگلاہل(تحصیل رپورٹر)وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پرڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر رائو نے شہرمیں ماڈل ریڑھی بازار کا دورہ کیا،ڈی سی نے ماڈل ریڑھی بازار میں سہولیات سمیت صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا اور ریڑھی بانوں سے مسائل دریافت کئے ، اسسٹنٹ کمشنر اسامہ امانت،ڈی او انفارمیشن ننکانہ محمد تصور چودھری اور سی او میونسپل کمیٹی رحمان لطیف ودیگر افسر بھی ہمراہ تھے ۔ ڈپٹی کمشنرنے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماڈل ریڑھی بازار موجودہ حکومت کا بہترین منصوبہ ہے ،ماڈل ریڑھی بازار کے قیام سے بیروزگاری میں کمی واقع ہوئی، حکومت پنجاب بیروزگاری میں کمی لانے کیلئے تمام تر وسائل کو بروئے کار لا رہی ہے ،ضلعی انتظامیہ ماڈل ریڑھی بازار کی استعداد کار بڑھانے پر غورکر رہی ہے ۔

