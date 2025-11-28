صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعلیٰ کاکسان کارڈ منصوبہ زرعی جمود توڑے گا:ملک احمد خان

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ آج بھی کسان کی حالت بہتر بنانے کیلئے عملی اقدامات ناکافی ہیں۔

اونچی عمارتوں میں کسان کا ذکر تو ضرور ہوتا ہے مگر اسکی زندگی میں حقیقی بہتری کیلئے مؤثر پالیسی اقدامات ناگزیر ہیں۔ مقامی ہوٹل میں گندم کی زنک فورٹیفکیشن سے متعلق آگاہی پروگرام سے خطاب پرسپیکر نے کہا پنجاب حکومت کی سکیمیں مثبت اقدامات ہیں۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا کسان کارڈ منصوبہ زرعی شعبے کے اس طویل جمود کو توڑنے میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ اور آئندہ برسوں میں اسکے اثرات نمایاں ہونگے ۔ بعدازاں حکیم الا مت اور عشق رسول ؐ کے موضوع پر تقریب سے خطاب پرسپیکر نے کہاچیلنجز سے نمٹنے کیلئے ہمیں ڈاکٹر علامہ اقبالؒ کے پیغامِ رواداری اور مکالمے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارامعاشرہ معاشی دباؤ، سیاسی کشیدگی اور عدم برداشت جیسے مسائل سے دوچار ہے ،قوم رواداری اور برداشت کو اپنا لے تو ملک بڑے مسائل پر قابو پا سکتا ہے۔

