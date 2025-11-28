ایف جے ایم یوکا سنڈیکیٹ اجلاس ،مختلف ایجنڈاز کی منظوری
کینسر، سٹروک اور کارڈیک سرجری کے نئے منصوبے لائے جا رہے :صوبائی وزیر
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں 41 واں سنڈیکیٹ اجلاس ہوا۔رجسٹرار یونیورسٹی نے ایجنڈاز پیش کئے ۔ 40ویں سینڈیکیٹ اجلاس کے منٹس سمیت ایم سی پی ایس کیلئے سنٹرل انڈیکشن پالیسی اختیار کرنے ،ایم ایس سپائن سرجری نیورو سرجری/ آرتھوپیڈکس لیول 4 کے کریکولم ،ایم ڈی پری وینٹو پیڈز سپیشلٹی کی لیول تھری سے لیول فور میں اپ گریڈیشن اورجامعہ میںپروفیسر ایمرائٹس کی تعیناتی کیلئے ایچ ای سی کے وضع کردہ ایس او پیز اختیار کی منظوری دی گئی۔
کیمپس کمیٹی و ملحقہ اداروں کے اجلاس کے منٹس ،ایسوسی ایٹ پروفیسر آف نیوروسرجری کی توسیع،یونیورسٹی اورگنگارام ہسپتال کے ملازمین کے کنٹریکٹ میں توسیع،کمپیوٹر آپریٹر کی سیٹ کو جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی سیٹ پر اپ گریڈ کرنے ،پنجاب تھیلیسیمیا اینڈ جنیٹک ڈیزیز کے ملازمین کو کنٹریکٹ میں توسیع اورفنانس اینڈ پلاننگ کی 47 ویں اور 48 ویں میٹنگ کی سفارشات پرمختلف ایجنڈاز کی بھی منظوری دی گئی۔دریں اثناصوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت پنجاب ہیلتھ انشی ایٹو مینجمنٹ کمپنی میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس، ایڈلٹ کارڈیک سرجری پروگرام، سٹروک پروگرام اور کینسر پروگرام بارے اہم اجلاس ہوا۔ مختلف آراپیش کی گئیں۔ صوبائی وزیر نے کینسر، سٹروک اور ایڈلٹ کارڈیک سرجری کے نئے تاریخی منصوبے لارہے ہیں۔ عام آدمی کے زیادہ سے زیادہ فائدہ کیلئے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کو سسٹین ایبل ماڈل کے تحت چلانا چاہتے ہیں ۔ہسپتالوں میں مریضوں کے مسائل فوری حل کرنیکی ہدایت کی گئی ہے ۔