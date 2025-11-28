صوبائی وزیر سے وفدکی ویسٹ ٹو انرجی منصوبے پر مشاورت
منصوبہ لاہور کو لینڈفل انحصار سے نجات دلائیگا ، پائیدار نظام ترجیح:فیصل ایوب
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )صوبائی وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکھر سے Mondofin UK اور CSET کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات، لاہور میں 50 میگاواٹ ویسٹ ٹو انرجی منصوبے پر مشاورت، سرمایہ کاری ماڈل اور ویسٹ سپلائی پلان پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔ صوبائی وزیر توانائی کو بریفنگ دی گئی کہ لاہور روزانہ 3ہزارٹن ویسٹ WtE پلانٹ کو فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔175 ملین ڈالر کی براہِ راست غیر ملکی سرمایہ کاری متوقع ہے۔
وفد کا پنجاب کی قابلِ تجدید توانائی پالیسی پر اعتماد کا اظہار ،وفد نے اپنے عالمی تجربہ اور جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل حل پیش کیے ۔وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ منصوبہ لاہور کو لینڈفل انحصار سے نجات دلائے گا۔صاف، پائیدار اور سائنس پر مبنی فضلہ پروسیسنگ نظام ہماری ترجیح ہے ۔ تمام قانونی و تکنیکی دستاویزات بولی مرحلے کے آغاز سے پہلے مکمل کی جائیں۔ صوبائی وزیر نے کہامنصوبے کو مستقبل میں پنجاب کے دیگر شہروں تک بھی توسیع دی جائیگی ۔ ویسٹ ٹو انرجی منصوبہ ماحول، صحت اور توانائی شعبے میں مثبت اثرات لائے گا۔ سرمایہ کاری کیلئے دوستانہ ماحول فراہم کرینگے ۔