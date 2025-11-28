مین ہولز کی اونچ نیچ سے ٹریفک متاثر : سینکڑوں مقامات پر سنگین نقائص
شہرمیں 11مرکزی روٹس پرسڑکوں کے مین ہولز کی غلط تنصیب سے ٹریفک جام ،گاڑیوں کو نقصان ،موٹرسائیکل سواروں کیلئے حادثات کاسبب بن رہی واسا، ایل ڈی اے اور ٹیپا کی غفلت، ناقص انجینئرنگ،ناقص بحالی نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی، برسوں سے مین ہولز کو لیول کرنے پرتوجہ نہ دی گئی
لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور کی اہم شاہراہوں پر مین ہولز کی اونچ نیچ نے ٹریفک کانظام بری طرح متاثر،11مرکزی روٹس کے تفصیلی جائزے میں سینکڑوں مقامات پر سنگین نقائص سامنے آگئے ۔انتظامی اداروں کی غفلت، ناقص انجینئرنگ اور غیرمعیاری بحالی نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی ۔ شہر کی بڑی شاہراہوں پر ٹریفک سست روی اور روز مرہ حادثات کی بنیادی وجہ سامنے آ گئی۔ 11مرکزی روٹس پرمین ہولز کی غلط تنصیب نے ٹریفک کا پورا بہاؤ بری طرح متاثر کر رکھا ہے۔
فیروزپور روڈ پر مصطفیٰ آباد سے قرطبہ چوک تک تین سو مقامات پرمین ہولز یا تو سڑک سے اونچے بنائے گئے ، یا سطحِ سڑک سے نیچے جوٹریفک جام، گاڑیوں کو نقصان اور موٹر سائیکل سواروں کے گرنے کا سبب بن رہے ہیں۔کینال روڈ پر واہگہ سے ٹھوکر نیاز بیگ تک 52 مقامات ٹریفک انجینئرنگ کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔مصروف ترین کوریڈور پر یہ غیرمعیاری مین ہولز ہر لمحہ ڈرائیورز کیلئے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔جی ٹی روڈ، کوآپ سٹور سے واہگہ تک 20 پوائنٹس پربھاری ٹریفک روزانہ اونچے نیچے ڈھکنوں کی وجہ سے لڑکھڑاتی ہے ۔ مال روڈ پر لوئر مال سے شامی روڈ تک 20 غلط تنصیبات شہریوں کی مشکلات بڑھارہی ہیں۔مولانا شوکت علی روڈ پر کریم بلاک گول چکر سے پیکو موڑ تک 57 مقامات پرمین ہولز سڑک کے لیول سے باہر ہیں۔
لوئر مال پر چوبرجی سے بھاٹی چوک تک 45 خطرناک جگہوں کی نشاندہی ہوئی ۔ملتان روڈ پر مانگا منڈی اور کوٹ اسد اللہ خان سے چوبرجی تک 127 مقامات ناقص تنصیب کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔واسا، ایل ڈی اے اور ٹیپا کی کوتاہی یہاں واضح نظر آتی ہے ۔راوی روڈ پر بھاٹی سے شاہدرہ تک 24 مقامات پر مین ہولز کی غلط فٹنگ ٹریفک کے بہاؤ کو متاثر کررہی ہے ۔سرکلر روڈ آزادی چوک سے ریلوے سٹیشن تک 7 پوائنٹس جبکہ پیکو موڑ سے فیروزپور روڈ تک 4 مقامات بھی شہریوں کیلئے مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ برسوں سے سڑکوں کی ری کارپٹنگ ہوتی رہی مگرمین ہولز کو لیول کرنے پرتوجہ نہ دی گئی۔شہر کے سینٹرل کوریڈورز، ماس ٹرانزٹ روٹس اور تجارتی علاقوں میں بھی یہی صورتحال برقرار ہے ۔جھٹکوں سے موٹر سائیکل سوار سب سے زیادہ حادثات کا شکار ہو رہے ہیں۔