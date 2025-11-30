صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاہنہ پولیس: 72 گھنٹوں میں 15 ملزم پکڑے گئے

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر)کاہنہ پولیس نے 72 گھنٹوں میں 15 ملزمان گرفتار کر لیے ۔ترجمان کے مطابق کاہنہ پولیس نے دوران پٹرولنگ، سنیپ چیکنگ اور خفیہ اطلاع پر5 اشتہاری، 4 عدالتی مفرور 4 منشیات فروش 2 ریکارڈ یافتہ کو گرفتار کر لیا ۔

پولیس کا کہنا ہے کہ مطلوب اشتہاریوں کیخلاف ناجائز اسلحہ، فراڈ سمیت 7 مقدمات میں مطلوب تھے ، منشیات فروشوں سے 1 کلو چرس اور 500 گرام آئس برآمد کی گئی جبکہ ریکارڈ یافتہ اور عدالتی مفرور کیخلاف بوگس چیک، چوری ٹیلی گراف ایکٹ کے مقدمات درج ہیں۔

