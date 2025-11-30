کاہنہ پولیس: 72 گھنٹوں میں 15 ملزم پکڑے گئے
لاہور(کرائم رپورٹر)کاہنہ پولیس نے 72 گھنٹوں میں 15 ملزمان گرفتار کر لیے ۔ترجمان کے مطابق کاہنہ پولیس نے دوران پٹرولنگ، سنیپ چیکنگ اور خفیہ اطلاع پر5 اشتہاری، 4 عدالتی مفرور 4 منشیات فروش 2 ریکارڈ یافتہ کو گرفتار کر لیا ۔
پولیس کا کہنا ہے کہ مطلوب اشتہاریوں کیخلاف ناجائز اسلحہ، فراڈ سمیت 7 مقدمات میں مطلوب تھے ، منشیات فروشوں سے 1 کلو چرس اور 500 گرام آئس برآمد کی گئی جبکہ ریکارڈ یافتہ اور عدالتی مفرور کیخلاف بوگس چیک، چوری ٹیلی گراف ایکٹ کے مقدمات درج ہیں۔