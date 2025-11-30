وزیر اعلیٰ کو بانی سے ملاقات کی اجازت ملنی چاہئے :گورنر
پیپلزپارٹی کیلئے تنظیم سازی کے بغیر آگے بڑھنا مشکل:میڈیا سے گفتگو
لاہور( سپیشل رپورٹر )گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت ملنی چاہئے ۔ پی ٹی آئی بھی ملک کو مقدم رکھے انہیں موقع ملتا ہے تو اپنے ہی ملک میں آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں ، گلبرگ میں گورنر پنجاب نے پیپلزپارٹی کے سینئر رہنما حاجی عزیز الرحمان چن کی بھابی کی وفات پر اظہار تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوے کہا کہ حاجی عزیز الرحمان چن کی بھابھی کی وفات پر اظہار تعزیت کے لئے آیا ہوں ،اللہ تعالی ان کو صبر دے ۔گورنر نے کہا پیپلزپارٹی کے لئے تنظیم سازی کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہے ،بلاول ملک سے باہر ہیں، واپسی پرلاہور کے صدر کا ایک ہفتے تک نوٹیفکیشن جاری ہوجائے گا۔ پی پی پی کے یوم تاسیس پر بھی لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہو گی، پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف ہفتے میں دو دن ضرور لاہور آتے ہیں، مزید وہ ٹائم دیں گے ۔