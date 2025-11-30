ہاؤسنگ سکیمیں ، لوٹ مارکرنیوالوں کیخلاف کارروائی کافیصلہ
اجلاس میں این او سیز کیلئے مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دینے بارے سفارشات پیش
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈویلپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت بورڈ آف ریونیو میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اراضی ریکارڈ ، ملکیتی حقوق اور ریگولیٹری فریم ورک سمیت متعدد تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ ،ڈویلپمنٹ اتھارٹیز ،ایم سیز اور پھاٹا کے زیر انتظام اراضی کی مانیٹرنگ اور این او سیز کیلئے مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دینے بارے سفارشات پیش کی گئیں۔ اس موقع پر وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ فائلوں کے نام پر لاکھوں روپے بٹور کر دھوکہ دہی میں ملوث عناصر کیخلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ لاکھوں روپے اقساط بٹورنے کے بعد اراضی ملکیت کی مد میں بھاری فیسوں کا مطالبہ افسوس ناک امر ہے ، بلال یاسین نے واضح کیا کہ پلاٹ فائل کی مد میں وصول شدہ پیسوں کو دہائیوں بعد مساوی رقم واپس کرنے کا عمل بھی غیر منصفانہ ہے ۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں کے نام پر لوٹ مار کرنیوالے افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عوام کے مال اور ریئل ڈویلپمنٹ سیکٹر میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔