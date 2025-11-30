ایل ڈی اے :کمرشلائزیشن میں بے ضابطگیوں کاانکشاف
فائلیں ریکارڈ سے غائب،تحقیقات مکمل، معاملہ اینٹی کرپشن کو بھی ارسال
لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی میں کمرشلائزیشن کے معاملات میں مبینہ بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے ۔جوہر ٹاؤن کے مختلف پلاٹس کی فائلیں ریکارڈ سے غائب، جبکہ فریزن روڈز پر بھی غیرقانونی کمرشل لیٹرز جاری کیے گئے ۔محکمانہ تحقیقات مکمل،متعدد افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش اور کیس اینٹی کرپشن تک پہنچ گیا ہے ۔ دستاویزات کے مطابق 2015 میں اس وقت کے متعلقہ افسروں نے ان پلاٹس کے لیے کمرشل لیٹرز جاری کیے ، جبکہ خیابان فردوسی اور بائی پاس روڈ اس وقت فروزن روڈز تھے ، جہاں کمرشلائزیشن کسی بھی صورت اجازت یافتہ نہیں تھی۔صرف یہی نہیں،پابندی کے باوجود متعلقہ افسران نے کروڑوں روپے کمرشل فیس بھی وصول کر لی۔ کرپٹ عناصر نے غیر قانونی کمرشلائزیشن کے ذریعے کروڑوں روپے کی ریکوری تو کی، مگر قانونی حیثیت نہ تھی۔کئی افسران نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے نہ صرف غلط کمرشل لیٹرز جاری کیے بلکہ شہریوں کو غلط فہمی میں رکھ کر پیسے بھی وصول کیے ۔تحقیقات مکمل ہونے کے بعد معاملہ اینٹی کرپشن کو بھی بھجوا دیا گیا ہے ، جبکہ ایل ڈی اے اتھارٹی نے ذمہ دار افسران کے خلاف ڈسپلنری کارروائی کا فیصلہ سنا دیا ہے ۔ساتھ ہی چیف ٹاؤن پلانر کو ہدایت کی گئی ہے کہ ملوث افسران کے خلاف باضابطہ محکمانہ ایکشن شروع کیا جائے ۔