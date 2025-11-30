والٹن روڈ پر سیفٹی باڑ کی تنصیب کی رفتارتیز کرنیکی ہدایت
سی ای او سی بی ڈی کا دورہ ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ ، ڈسپوزل سٹیشن کا معائنہ آئندہ مہینوں میں آؤٹر سرکلر روڈ اور واٹر سپلائی سسٹم مکمل کر دیے جائینگے،عمران امین
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )چیف ایگزیکٹو آفیسر سی بی ڈی عمران امین نے والٹن روڈ اور پاکستان کے سب سے بڑے اور جدید آئی ٹی سٹی سی بی ڈی این ایس آئی ٹی سٹی کا دورہ کیا تاکہ جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار کا جائزہ لیا جا سکے ۔دورے کے دوران سی ای او سی بی ڈی پنجاب نے جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ والٹن روڈ پر سی ای او نے سیفٹی باڑ کی تنصیب کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے ٹیموں کو کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی تاکہ شہریوں کی زیادہ سے زیادہ حفاظت اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ انہوں نے ڈسپوزل سٹیشن کا بھی معائنہ کیا اور بروقت تکمیل اور مؤثر آپریشنل تیاری پر زور دیا۔بعد ازاں سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین نے سی بی ڈی این ایس آئی ٹی سٹی کا دورہ کیا جہاں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیکنیکل ریاض حسین نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ مہینوں میں آؤٹر سرکلر روڈ، سیوریج نیٹ ورک اور واٹر سپلائی سسٹم مکمل کر دیے جائیں گے ، جس کے بعد پبلک ریلم کے فِنشنگ کام کا آغاز ہوگا۔