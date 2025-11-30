الحمرا صوفی فیسٹیول 2025 کا رنگا رنگ آغاز
لاہور (دی رپورٹر) لاہور میں الحمرا صوفی فیسٹیول 2025 کا رنگا رنگ آغاز ہوگیا، فیسٹیول کے تحت الحمرا آرٹ گیلری میں سجی نمائش نے شہریوں کی بڑی تعداد کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔
تفصیلات کے مطابق لاہور آرٹس کونسل الحمرا اور محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب کے تعاون سے سجایا گیا صوفی فیسٹیول 2025 روحانی رنگوں، علامتی فن اور صوفی ورثے کی خوشبو سے مہک اُٹھا۔فیسٹیول کا افتتاح سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب سید طاہر رضا ہمدانی نے نامور نعت خواں مرغوب ہمدانی کے ہمراہ کیا، جبکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا محمد محبوب عالم چودھری بھی تقریب میں شریک تھے ۔