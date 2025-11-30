ڈی پی اوز کو ٹریفک پولیس کی بھرپور معاونت کی ہدایت
پولیس گاڑیوں سے سیاہ شیشے فوری طور پر ہٹائے جائیں:آئی جی کی ہدایت 35 ویں نیشنل گیمز بارے اولمپک مشعل کی سنٹرل پولیس آفس لاہور آمد
لاہور (کرائم رپورٹر )ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بلاامتیاز سخت کارروائی کا حکم ،منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں، آئی جی نے واضح کیا کہ ڈی پی اوز، سی ٹی اوز اور ڈی ٹی اوز دی گئی ڈیڈ لائن کے اندر ٹریفک مینجمنٹ کے مطلوبہ نتائج دینے کے ذمہ دار ہونگے ۔ ایس ایچ اوز اور ایس ڈی پی اوز کو بے ہنگم ٹریفک کے خاتمے اور حادثات کی روک تھام کیلئے باہمی رابطے سے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ آئی جی پنجاب نے ہدایت کی کہ پولیس گاڑیوں سے سیاہ شیشے فوری طور پر ہٹائے جائیں۔ پولیس افسران و اہلکاروں کی سرکاری و نجی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ہرگز بغیر رجسٹریشن پلیٹ کے نہیں ہونی چاہیے ۔ دریں اثنا 35 ویں نیشنل گیمز کے سلسلے میں اولمپک مشعل سنٹرل پولیس آفس لاہور پہنچی، جہاں اس کا پُرجوش استقبال کیا گیا۔ 48 گھنٹوں کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 7کروڑ 12 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے اور 76 ہزار شہریوں کے چالان کیے گئے۔