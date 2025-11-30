برطانوی شہری کی 5 بچوں کی حوالگی کیلئے دائر درخواست سماعت کیلئے مقرر
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں برطانوی شہری کی 5بچوں کی حوالگی کیلئے دائر درخواست سماعت کیلئے مقرر،جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ 4دسمبر کو سماعت کریگا۔
درخواست میں مؤقف اپنایا گیا کہ بچے نعمان، بسمہ، حناح، محمد اور اذلان برطانوی شہری ہیں، پانچوں بچے پنجاب پروٹیکشن بیورو کی کسٹڈی میں ہیں، بچوں کے والدین عرفان شریف اور بینش بتول قتل کیس میں برطانیہ میں گرفتار ہیں، بچوں کی کسٹڈی سے متعلق برطانوی عدالت کا فیصلہ موجود ہے ،عالمی قوانین کے تحت پانچوں بچوں کی کسٹڈی نہیں دی جارہی ، استدعا ہے کہ عدالت بچوں کو بازیاب کراکے حوالے کرنیکا حکم دے ۔