’’ٹی وی اشتہار کو پرکشش بنانا‘‘ کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار

  • لاہور
''ٹی وی اشتہار کو پرکشش بنانا'' کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار

لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن شعبہ گرافک ڈیزائن کے زیر اہتمام نے ‘ٹی وی اشتہار کو پرکشش بنانا’ کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیاگیا۔

 اس موقع پرچیئرمین شعبہ گرافک ڈیزائن پروفیسر ڈاکٹر احمد بلال، اسد الحق، فیکلٹی ممبران اورطلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں ڈاکٹر احمد بلال نے ریسورس پرسن کی متحرک اور متنوع ٹیلی ویژن کمرشلز کی تخلیقی کارکردگی کی تعریف کی، جو 1993 میں سب سے مشہور‘ردھم آف یونٹی’سے شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اشتہار 1990 کی دہائی کے طلبا کے لیے ایک تحریک کا باعث تھا۔

