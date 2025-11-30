صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین رکنی ڈکیت گینگ گرفتار

  • لاہور
تین رکنی ڈکیت گینگ گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)شاہدرہ پولیس کی کارروائی ،تین رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے ۔

ترجمان کے مطابق شاہدرہ پولیس نے کارروائی کے دوران اسلحہ کے زور پر وارداتوں میں ملوث ملزمان سمیع اللہ ،نفیس اور نوید کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے غیر قانونی اسلحہ 5 موبائل اور موٹر سائیکل برآمدکر کے مقدمات درج کر لیے اور ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا ۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان راہ چلتے گلی محلوں میں معصوم شہریوں سے زبردستی نقد رقم اور موبائل لیکر فرار ہو جاتے تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل