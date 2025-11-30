تین رکنی ڈکیت گینگ گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)شاہدرہ پولیس کی کارروائی ،تین رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے ۔
ترجمان کے مطابق شاہدرہ پولیس نے کارروائی کے دوران اسلحہ کے زور پر وارداتوں میں ملوث ملزمان سمیع اللہ ،نفیس اور نوید کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے غیر قانونی اسلحہ 5 موبائل اور موٹر سائیکل برآمدکر کے مقدمات درج کر لیے اور ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا ۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان راہ چلتے گلی محلوں میں معصوم شہریوں سے زبردستی نقد رقم اور موبائل لیکر فرار ہو جاتے تھے ۔