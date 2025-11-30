صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم اے او کالج میں انتہاپسندی کے تدارک کے موضوع پر سیمینار

  • لاہور
ایم اے او کالج میں انتہاپسندی کے تدارک کے موضوع پر سیمینار

لاہور(خبر نگار)لاہور کے ایم اے او پوسٹ گریجوایٹ کالج لوئر مال میں پرتشدد انتہاپسندی کے تدارک کے موضوع پر اہم سیمینار منعقد ہوا۔

 یہ سیمینار سیکرٹری ہوم ڈاکٹر احمد جاوید قاضی اور ڈی جی پنجاب پروبیشن اینڈ پیرول سروس شاہد اقبال کی ہدایات پر پروبیشن آفیسر لاہور ماہین صولت کی جانب سے منعقد کیا گیا۔سیمینار کا مقصد نوجوانوں اور پہلے بار جرمانہ پانے والوں کو پرتشدد انتہاپسندی کے خدشات، علامات اور اس کے تدارکی طریقہ کار سے آگاہ کرنا تھا۔ پروگرام میں 50 سے زائد پروبیشنرز اور سماجیات و نفسیات کے بی اے اور ایم اے کے 250 سے زائد طلبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل