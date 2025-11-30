ایم اے او کالج میں انتہاپسندی کے تدارک کے موضوع پر سیمینار
لاہور(خبر نگار)لاہور کے ایم اے او پوسٹ گریجوایٹ کالج لوئر مال میں پرتشدد انتہاپسندی کے تدارک کے موضوع پر اہم سیمینار منعقد ہوا۔
یہ سیمینار سیکرٹری ہوم ڈاکٹر احمد جاوید قاضی اور ڈی جی پنجاب پروبیشن اینڈ پیرول سروس شاہد اقبال کی ہدایات پر پروبیشن آفیسر لاہور ماہین صولت کی جانب سے منعقد کیا گیا۔سیمینار کا مقصد نوجوانوں اور پہلے بار جرمانہ پانے والوں کو پرتشدد انتہاپسندی کے خدشات، علامات اور اس کے تدارکی طریقہ کار سے آگاہ کرنا تھا۔ پروگرام میں 50 سے زائد پروبیشنرز اور سماجیات و نفسیات کے بی اے اور ایم اے کے 250 سے زائد طلبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔