جاب فیئر:2500 سے زائد طلبہ و طالبات کی رجسٹریشن
نوجوانوں خصوصاً خواتین کی عملی تربیت وقت کی ضرورت:چیئرمین ٹیوٹا
لاہور(خبر نگار)لاہور میں ٹیوٹا کے زیر اہتمام منعقدہ دو روزہ جاب فیئر کا دوسرا روز مکمل طور پر طالبات کے نام رہا، جہاں خواتین ٹرینیز اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جاب فیئر کا مقصد نوجوانوں، خصوصاً طالبات کو روزگار اور انٹرن شپ کے بہتر مواقع فراہم کرنا ہے ۔چیئرمین ٹیوٹا محمد ساجد کھوکھر نے جاب فیئر کے دوسرے روز مختلف سٹالز کا دورہ کیا، انڈسٹری کے نمائندوں سے ملاقات کی اور ٹیوٹا کے مختلف تربیتی پروگراموں سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے طالبات سے بھی گفتگو کی اور ان کے کیریئر سے متعلق سوالات سنے ۔جاب فیئر میں 115 سے زائد انڈسٹریز نے سٹالز لگائے اور مختلف شعبوں میں روزگار و انٹرن شپ کے مواقع پیش کیے ۔ ٹیوٹا کے مطابق جاب فیئر کے لیے 2500 سے زائد طلبہ و طالبات نے رجسٹریشن کروائی، جبکہ دوسرے روز بھی طالبات کی بھرپور شرکت دیکھنے میں آئی۔چیئرمین ٹیوٹا نے نوجوانوں خصوصاً خواتین کی عملی تربیت کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹیوٹا انڈسٹری کے اشتراک سے مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق مہارتیں فراہم کر رہا ہے ، جس سے خواتین کے لیے بھی باعزت روزگار کے دروازے کھل رہے ہیں۔