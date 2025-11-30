14سالہ طالبہ بازیاب ، ملزم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)ریس کورس پولیس نے کارروائی کے دوران 14سالہ طالبہ کو بازیاب کرا کر ملزم کو گرفتار کر لیا ۔
ترجمان کے مطابق ریس کورس پولیس نے چونگی امرسدھو کے علاقے سے 14 سالہ طالبہ کو بازیاب کرا کرواقعہ میں ملوث ملزم کو جدید ٹیکنالوجی سے ٹریس کرکے چونگی امر سدھو سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 3 روز قبل 14 سالہ حجاب سکول جاتے ہوئے اغوا ہوئی تھی ،ملزم مغویہ کو ورغلا کر چونگی امرسدھو میں واقع کرائے کے کوارٹر لے گیا تھا۔والدین کی جانب سے درخواست موصول ہونے پر فوری کارروائی کی گئی اور مغویہ کو بازیاب کرا کر والدین کے حوالے کر دیا گیا۔