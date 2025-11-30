صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

14سالہ طالبہ بازیاب ، ملزم گرفتار

  • لاہور
14سالہ طالبہ بازیاب ، ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)ریس کورس پولیس نے کارروائی کے دوران 14سالہ طالبہ کو بازیاب کرا کر ملزم کو گرفتار کر لیا ۔

ترجمان کے مطابق ریس کورس پولیس نے چونگی امرسدھو کے علاقے سے 14 سالہ طالبہ کو بازیاب کرا کرواقعہ میں ملوث ملزم کو جدید ٹیکنالوجی سے ٹریس کرکے چونگی امر سدھو سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 3 روز قبل 14 سالہ حجاب سکول جاتے ہوئے اغوا ہوئی تھی ،ملزم مغویہ کو ورغلا کر چونگی امرسدھو میں واقع کرائے کے کوارٹر لے گیا تھا۔والدین کی جانب سے درخواست موصول ہونے پر فوری کارروائی کی گئی اور مغویہ کو بازیاب کرا کر والدین کے حوالے کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل