رنگ دار کوڑے دان نہ لگانے پر سخت کارروائی کافیصلہ
پیلے رنگ کے ڈبوں میں کاغذ،پیکنگ کا سامان اور ردی جمع کی جائے گی
لاہور(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے پنجاب میں کچرا ٹھکانے لگانے کا جدید منصوبہ تیار کیاہے -تعلیمی، کاروباری اور دیگر اداروں میں کچرا جمع کرنے کے لئے عالمی معیار کے مطابق رنگدار کو ڑے دان استعمال کرنے کا حکم دیاگیاہے -پنجاب حکومت نے حکم نامے میں کہاہے کہ تمام بازاروں،شاپنگ مالز، تجارتی مراکز، سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں میں رنگ دار کوڑے دان لگائے جائیں -پہلے مرحلے میں گزشتہ سال ستمبر میں ‘‘سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ پراسیس’’ پنجاب بھر کے سرکاری ونجی تعلیمی اداروں میں نافذ کرنے کی منظوری دی گئی تھی -رنگ دار کوڑے دان لگانے کی خلاف ورزی پر ماحولیاتی تحفظ کا ادارہ قانون کے مطابق کارروائی کرے گا -پیلے رنگ کے ڈبوں میں کاغذ،پیکنگ کا سامان اور ردی جمع کی جائے گی -سبز رنگ کے ڈبوں میں بوتلیں، کانچ کے ٹکڑے ، لیبارٹری میں استعمال ہونیو الا ضائع شدہ سامان ڈالا جائے گا- سُرمئی (گرے ) رنگ کے ڈبوں میں پھلوں کے چھلکے ، ضائع شدہ کھانا، پتے اور گلی سڑی سبزیاں پھینکی جائیں گی- لال رنگ کے کچرے کے ڈبے لوہے اور دیگر دھاتی کوڑے کے لئے استعمال ہوں گے ،نارنجی (اورنج) ڈبے پلاسٹک ویسٹ کے لئے استعمال کئے جائیں گے۔