ایمرجنسی سروسز:1551 حادثات پر ریسپانڈ
لاہور (این این آئی) ایمرجنسی سروسز ڈیپارٹمنٹ نے 1551ٹریفک حادثات پر ریسپانڈ کیا جن میں762افراد شدید زخمی ہوگئے جنہیں فوری طور پر نزدیکی ضلعی و تحصیل کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔997معمولی زخمی لوگوں کو ریسکیومیڈیکل ٹیموں کے جائے حادثہ پر بروقت طبی امداد فراہم کرنے کی وجہ سے ہسپتالوں پر بوجھ بھی کم ہوا۔
ان حادثات میں زیادہ تر تعداد (74فیصد)موٹر سائیکلز حادثات کی ہے اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ روڈ ٹریفک حادثات کی بڑھتی ہوئی شرح کو کم کرنے کے لیے لائن اور لین کے نظم و ضبط کا خیال رکھیں۔