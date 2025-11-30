15کی کال کااوسط ریسپانس ٹائم 18منٹ تک پہنچ گیا
کالر کو فرسٹ ریسپانڈر افسر سے کال پر ملانے کی پالیسی مؤثر ثابت ،رپورٹ
لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور پولیس نے ایمرجنسی ریسپانس کے میدان میں صوبے کے دیگر اضلاع کو ایک بار پھر پیچھے چھوڑ دیا ہے ۔سیف سٹی اتھارٹی کی تازہ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 15 کا اوسط ریسپانس ٹائم بڑھ کر 18 منٹ تک پہنچ گیا ہے ، جبکہ لاہور میں یہی رسپانس ٹائم نمایاں بہتری کے ساتھ 10 منٹ رہ گیا ہے ۔لاہور میں کالر کو فرسٹ ریسپانڈر افسر سے فوری کانفرنس کال پر ملانے کی پالیسی مؤثر ثابت ہوئی ہے ۔ اس سسٹم کے باعث ایمرجنسی صورتحال میں بروقت مدد کی شرح میں واضح اضافہ ہوا اور پولیس کی 82 فیصد کالز میں مقررہ وقت پر رسائی ممکن ہوئی۔ شہریوں نے پنجاب کے دیگر اضلاع میں بڑھتے ہوئے ریسپانس ٹائم پر تشویش کا اظہار کیا ہے ، تاہم لاہور میں 10 منٹ کے اندر پولیس کی رسائی کو قابلِ تعریف قرار دیا ہے ۔ سیف سٹی اتھارٹی نے یہ رپورٹ لاہور پولیس کی ایمرجنسی رسپانس کارکردگی میں بہتری کو اجاگر کرتے ہوئے اعلیٰ حکام کو بھجوا دی ہے ۔رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کانفرنس کال سسٹم نے موقع پر پولیس کی فوری ریسپانس صلاحیت کو نہ صرف بہتر بنایا بلکہ مجموعی کارکردگی میں بھی نمایاں اضافہ کیا ہے ۔