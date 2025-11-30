صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

15کی کال کااوسط ریسپانس ٹائم 18منٹ تک پہنچ گیا

  • لاہور
15کی کال کااوسط ریسپانس ٹائم 18منٹ تک پہنچ گیا

کالر کو فرسٹ ریسپانڈر افسر سے کال پر ملانے کی پالیسی مؤثر ثابت ،رپورٹ

لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور پولیس نے ایمرجنسی ریسپانس کے میدان میں صوبے کے دیگر اضلاع کو ایک بار پھر پیچھے چھوڑ دیا ہے ۔سیف سٹی اتھارٹی کی تازہ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 15 کا اوسط ریسپانس ٹائم بڑھ کر 18 منٹ تک پہنچ گیا ہے ، جبکہ لاہور میں یہی رسپانس ٹائم نمایاں بہتری کے ساتھ 10 منٹ رہ گیا ہے ۔لاہور میں کالر کو فرسٹ ریسپانڈر افسر سے فوری کانفرنس کال پر ملانے کی پالیسی مؤثر ثابت ہوئی ہے ۔ اس سسٹم کے باعث ایمرجنسی صورتحال میں بروقت مدد کی شرح میں واضح اضافہ ہوا اور پولیس کی 82 فیصد کالز میں مقررہ وقت پر رسائی ممکن ہوئی۔ شہریوں نے پنجاب کے دیگر اضلاع میں بڑھتے ہوئے ریسپانس ٹائم پر تشویش کا اظہار کیا ہے ، تاہم لاہور میں 10 منٹ کے اندر پولیس کی رسائی کو قابلِ تعریف قرار دیا ہے ۔ سیف سٹی اتھارٹی نے یہ رپورٹ لاہور پولیس کی ایمرجنسی رسپانس کارکردگی میں بہتری کو اجاگر کرتے ہوئے اعلیٰ حکام کو بھجوا دی ہے ۔رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کانفرنس کال سسٹم نے موقع پر پولیس کی فوری ریسپانس صلاحیت کو نہ صرف بہتر بنایا بلکہ مجموعی کارکردگی میں بھی نمایاں اضافہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل