سرکاری کالجز میں پینک بٹن سسٹم مکمل طور پر فعال
طلبہ و طالبات کو فوری پینک بٹن استعمال کرنے کی ہدایت جاری
لاہور(عاطف پرویزسے )لاہور ڈویژن کے سرکاری کالجز میں سکیورٹی ایس او پیز پر سختی سے عملدرآمد کے تحت پینک بٹن سسٹم مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے ۔ ہنگامی صورتحال میں طلبہ و طالبات کو فوری طور پر پینک بٹن استعمال کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے ۔ فیک کالز کی روک تھام کیلئے بٹن دبانے والے کی تصویر ریکارڈ ہونے کا سسٹم بھی فعال ہے ۔ تفصیلات کے مطابق ملک کی موجود سکیورٹی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کالجز میں سکیورٹی سخت کردی گئی ہے ۔ اس حوالے سے کالجز کے سربراہان کو خصوصی ہدایات بھی کی ہیں۔ کالجز میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو آگاہ کرنے کے ہیں ،پینک بٹن بھی نصب کردیا گیا ہے ۔سیکرٹری ہائر ایجوکیشن غلام فرید نے لاہور کے مختلف کالجز کا دورہ کیا، جہاں سکیورٹی انتظامات، پینک بٹن کی فعالیت اور ہنگامی ردعمل کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کلاس رومز، داخلی راستوں اور کنٹرول مانیٹرنگ رومز کا معائنہ کیا اور سکیورٹی ایس او پیز پر سختی سے عملدرآمد کی ہدایت کی۔ لاہور ڈویژن کے 120 سرکاری کالجز میں پینک بٹن سسٹم نصب کیا جا چکا ہے ۔