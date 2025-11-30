8اضلاع میں سیوریج، واٹر سپلائی کی22سکیمیں منظور
فیصل آباد، ساہیوال، گوجرانوالہ، ملتان، شیخوپورہ، ننکانہ ، سیالکوٹ،راولپنڈی شامل ترقیاتی کاموں کی مؤثر مانیٹرنگ کیلئے جیو ٹیگنگ کی جائے گی ، :ترجمان ہائوسنگ
لاہور( سٹاف رپورٹر سے )آٹھ اضلاع میں سیوریج اور واٹر سپلائی نظام کی 22 سکیموں کی منظوری دے دی گئی ہے ۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل کی ہدایت پر ان تمام ترقیاتی سکیموں سے متعلق نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ۔ جن اضلاع میں سکیمیں منظور ہوئی ہیں، ان میں فیصل آباد، ساہیوال، گوجرانوالہ، ملتان، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، سیالکوٹ اور راولپنڈی شامل ہیں۔ترجمان کے مطابق ترقیاتی منصوبوں کے تحت سیوریج اور واٹر سپلائی نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا، جس سے شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ جیسے دیرینہ مسئلے کا مستقل حل ممکن ہوگا۔ منصوبوں کی جلد از جلد تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا اور تمام منصوبے دو سال میں مکمل کر لیے جائیں گے ۔ترجمان کے مطابق سمارٹ ایگزیکیوشن پلان کے تحت مرحلہ وار ترقیاتی کاموں کی تکمیل یقینی بنائی جائے گی، جس کا بنیادی مقصد وسائل کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانا ہے ۔ پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت تمام ترقیاتی کاموں کی مؤثر مانیٹرنگ کے لیے جیو ٹیگنگ کی جائے گی جبکہ تمام ڈسپوزل سٹیشنز پر سکاڈا سسٹم بھی نافذ کیا جائے گا۔تمام ترقیاتی کام ڈبلیو اے ٹی ایس اے این کے تحت منظور شدہ ماسٹر پلانز کے مطابق کیے جائیں گے ۔