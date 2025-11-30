تاریخی اکبری سرائے مسجد کے تحفظ اور بحالی کا کام مکمل
مسجد کی بحالی تاریخی ورثے کی حفاظت کی طرف اہم قدم :ڈی جی نجم الثاقب
لاہور(سہیل احمد قیصر)تاریخی اکبری سرائے مسجد کے تحفظ اور بحالی کا کام مکمل کرلیا گیا۔تفصیلات کے مطابق لاہور کے شاہدرہ کمپلکس میں واقع اکبری سرائے مسجد تاریخ کاا یک شاندار نقش ہے جو سوری دور میں تعمیر کی گئی تھی۔مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں مسجد کو نئے سرے سے آراستہ کیا گیا ۔ وقت کے ساتھ مسجد کی حالت خستہ ہوگئی کی بحالی کیلئے والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے 2023میں ایک منصوبہ شروع کیاجو مکمل کرلیا گیا ہے ۔بتایا گیا ہے کہ مسجد کی بحالی کے منصوبے کے دوران اِسکے کمزور حصوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ اِس کے اندرونی ہالز کی بھی تزئین و آرائش کی گئی ہے ۔ والڈ سٹی حکام کے مطابق منصوبے کے دوران اِس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ اِس کی اصل ہیئت برقرار رہے تاکہ یہ اُس دور کی عکاسی کرتی رہے،جس دور میں اِس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی۔ والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نجم الثاقب نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کی بحالی تاریخی ورثے کی حفاظت کی طرف اہم قدم ہے ۔ اُن کا کہنا تھا کہ اِس وقت متعدد تاریخی مقامات کی بحالی کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔