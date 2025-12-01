ڈولفن سکواڈ 3: اشتہاری گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)ڈولفن سکواڈ نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے چوری کے مقدمات میں مطلوب 3اشتہاری ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
ترجمان ڈولفن کے مطابق شالیمار، نواب ٹاؤن اور نشتر کالونی کے علاقوں میں گشت کے دوران اہلکاروں نے3مشکوک افراد کو روک کر تفتیش کی۔ ای پولیس ایپ کے ذریعے ملزمان کی شناخت کی گئی جس پر انکشاف ہوا کہ اجمل، عبداللہ اور شرافت چوری کے متعدد مقدمات میں اسلام آباد اور لاہور کے تھانوں کو مطلوب تھے۔ملزمان کو قانونی کارروائی کیلئے متعلقہ تھانوں شالیمار، نواب ٹاؤن اور نشتر کالونی کے حوالے کر دیا گیا۔