خاتون کو ہراساں کرنے والا رکشہ ڈرائیور دھر لیا گیا

  • لاہور
خاتون کو ہراساں کرنے والا رکشہ ڈرائیور دھر لیا گیا

متاثرہ خاتون گلبرگ سے گھر جانے کے لئے رکشے میں سوار ہوئی تھیں

لاہور (کرائم رپورٹر)لیاقت آباد کے علاقے میں خاتون کو ہراساں کرنے والے رکشہ ڈرائیور کو پولیس نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے گرفتار کر لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے واقعہ کا نوٹس لینے پر ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی نے فوری طور پر خصوصی ٹیم تشکیل دی، جس نے ملزم تک رسائی حاصل کی۔اے ایس پی ماڈل ٹاؤن کشمالہ فاروق کے مطابق متاثرہ خاتون گلبرگ سے گھر جانے کے لیے رکشے میں سوار ہوئی تھیں۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون رکشے میں بیٹھی ہیں۔ تفتیشی حکام کے مطابق پھاٹکی کے قریب رکشہ ڈرائیور نے خاتون کا بازو پکڑ کر ہراساں کیا، جسکے بعد خاتون نے واقعہ کی اطلاع پولیس کو دی۔ملزم محمد علی کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے انویسٹی گیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ۔ ایس پی شہربانو نقوی نے کہا کہ خواتین کا استحصال کرنیوالے کسی رعایت کے مستحق نہیں، ایسے ملزمان کیخلاف سخت کارروائی جاری رکھی جائے گی۔

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر